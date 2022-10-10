因疏忽致银行未报告一马公司可疑交易 前高管接警方警告和金管局禁令

（早报讯）因在涉及一马公司弊案的交易中疏忽，导致银行没有提交可疑交易报告，商业事务局对前瑞意银行新加坡分行副总裁及私人银行主管发出24个月有条件警告；金融管理局则对他发出为期10年的禁止令（Prohibition Order），禁止令今起生效。

商业事务局和金融管理局星期一（10月10日）发布联合文告说，瑞意银行（BSI Bank）新加坡分行前副总裁及私人银行主管拉杰（Raj Sriram）因在涉及一个马来西亚发展公司（1MDB，简称一马公司）弊案的交易中疏忽，导致银行没有提交可疑交易报告（suspicious transaction report）。

商业事务局的调查发现，瑞意银行应该在涉及一马公司的交易中察觉可疑，并提交可疑交易报告，但却因为拉杰的疏忽，导致银行并未这么做。

在仔细考虑案件的情况并咨询总检察署后，商业事务局针对拉杰面对的两项抵触金融管理局法令的罪名，发出24个月的有条件警告。

除此之外，金管局也针对拉杰发出为期10年的禁止令。不准他在这期间从事任何财务咨询服务。

商业事务局局长周祥泰说，可疑交易报告制度对打击洗黑钱和反恐融资至关重要。“如果有金融机构或旗下职员蓄意或疏忽没有提交可疑交易报告，新加坡政府将毫不犹疑对他们采取行动。”