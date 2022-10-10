周一新增4719起病例 本土病例中感染新变异毒株者占一半

（早报讯）我国星期一新增4719起冠病病例。本土病例当中，感染奥密克戎BA.2.10毒株的病例从上周的22％增加至目前的55％。

卫生部网站星期一（10月10日）透露，社区传播病例当中，感染BA.2.10毒株的病例占约55％；感染BA.5和BA.2.75毒株的病例则分别占21％和24％。

当局指出，自今年8月以来，澳大利亚、孟加拉国、丹麦、印度、日本和美国等国家已发现BA.2.10感染病例。不过本地数据显示，感染这个毒株的病例，病情没有比其他奥密克戎毒株更严重。

我国星期一新增4719起冠病病例，重症病患增至51人，其中41人需要输氧，10人在加护病房。

新增病例中，4589起是本土病例，130起从境外输入。

本土病例中，4124人通过抗原快速检测（ART）确诊，465人的核酸检测（PCR）结果呈阳。七天移动平均病例数为5653起，每周病例传播率保持在1.74。

目前有458名冠病病患住院，过去一天有6097人出院或完成隔离。星期一通报三起冠病死亡病例，累计死亡病例为1632起。

截至星期天（9日），全国人口中92％已完成基本疫苗接种程序，79％注射了追加剂。

过去28天确诊的9万1319起病例中，99.8％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.03％在加护病房，0.02％病逝。

截至星期一中午，本地确诊病例累计195万7916起。