大华银行大厦电梯故障急速降 一家三口受困四小时

（早报讯）搭电梯要上60楼餐馆吃晚餐，不料电梯升到四楼突然故障，急速降到二楼半，一家三口受困约四小时。

这起事件发生在星期天（10月9日）傍晚6时30分左右，地点在莱佛士坊的大华银行第一大厦的其中一座电梯。

困在电梯的焦女士（41岁，家庭主妇）接受《联合早报》访问时说，她和74岁先生及14岁女儿，事发前原本要到60楼的四川豆花饭庄用餐。“大家一如往常搭电梯上楼，怎料电梯升到四楼时突然一阵震动，跟着急速掉到二楼半。”

焦女士说，女儿被突如其来的状况吓着，她的第一个反应就是赶紧安抚女儿，先生马上按铃求救，并在电梯外迟迟没有动静之后，拨打电梯墙上的紧急求助电话。

“幸亏电梯里还有信号，求助电话拨通后，接听电话的人告知维修人员已在路上。不过，维修人员大约20分钟后赶到不久，却表示找不到问题所在，不会修理。”

焦女士说，先生当时十分着急，担心电梯里缺氧，于是再次拨打紧急求助电话。“对方说这次会调派另一名维修人员，没想到后者检查电梯后还是表示不会修，先生只好报警。”

根据焦女士的绘述，一家三口受困时，电梯里的灯是亮着的，新加坡民防部队人员到场后，打开位于电梯顶部的舱口，降下梯子让三人爬出电梯。

“我们爬上梯子，站在电梯上端，才知电梯井原来是个伸手不见五指的狭隘空间。在民防人员的协助下，我们小心翼翼地跨到隔壁座电梯上端，再沿着梯子慢慢爬下，最后走出电梯门。”

脱困后到餐馆喝汤压惊 一家人晚上睡不好

折腾了将近四小时，一家三口获救时已近晚上10时半。“饭庄经理发现我们预定后没出现，十分担心我们的安危，在得知我们受困后就一直在等我们脱困，好安排我们到餐馆喝汤压惊。”

焦女士说，事发后，一家三口晚上都没睡好。“尤其是女儿，受到了惊吓，我们原本考虑隔天不让她上学，但最后还是决定让她迟一点报到。”

首次受困电梯的焦女士表示，电梯里空间狭窄，空气不流通，长时间受困其中相当危险，希望大厦管理层会定期维修和检查，做好电梯保养。

民防部队发言人答复《联合早报》询问时证实接获通报，电梯发生故障后停在二楼半，民防人员原本打算用电梯侧边的紧急门救出受困三人，但后来发现紧急门被电梯井内部一根金属柱子挡着，被评估为不安全而作罢。

民防部队于是决定打开故障电梯顶部的舱口，降下梯子让三人爬上去，再护送他们到隔壁的电梯，确保他们安全抵达二楼。民防人员在行动中不断与三人沟通，三人事后接受医护人员的评估，确认安然无恙，无需送院。

大华银行致歉

大华银行发言人受询时向焦女士一家表示歉意。“我们已暂停受影响电梯的运作，并已对大厦里的所有电梯展开严格的检查。”

发言人说，焦女士一家受困电梯时，大厦职员一直与他们保持联系，并在三人获救后马上安排医护人员为他们检查，确保三人无恙。