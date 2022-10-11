樟宜机场T2南侧离境厅重开 首日将迎3000乘客

（早报讯）樟宜机场第二搭客大厦（T2）南侧离境厅重开，这意味着樟宜机场的四个搭客大厦都重新投入运作。首日共有17趟飞往马来西亚和泰国的新加坡航空公司航班从T2南侧离境厅起飞，乘客人数约3000名。

首批从T2起飞的航班是新航飞往吉隆坡的SQ104航班和飞往曼谷的SQ706航班。两个航班星期二（10月11日）早上7时10分起飞，乘客凌晨约4时陆续抵达离境厅，办理登机手续。

T2南侧离境厅重开后的首批乘客星期二（11日）凌晨约4时陆续抵达离境厅，准备乘搭飞往马来西亚和泰国的新航航班。（李冠卫摄）

翻新后的T2有全新的面貌，包括自助和自动机器，加快登机、托运行李和出入境等手续。据《联合早报》记者观察，乘客只需约10分钟便可完成登机与托运行李手续。

卢丽霞（57岁，秘书）与三名朋友凌晨5时30分左右抵达离境厅，准备乘搭飞往曼谷的航班。这是她们四人第五次一起出国旅游，并且是自冠病疫情暴发后的首趟旅行。她受访时说：“机场办理手续的程序更加自动化了，像是有更多自助登机亭，这让登记过程更方便。”

机场也特地在离境厅设立摊位，为乘客准备零食、饮料、马克杯等礼品，并邀请乐队献唱。

樟宜机场集团执行副总裁（机场管理）陈来德说：“T2离境厅重新运作是樟宜机场重开过程中的另一个重要篇章，因为它标志着机场已逐步恢复到四个搭客大厦都在运作的阶段。”

从星期四（13日）起，新航飞往其他东南亚地区—文莱、柬埔寨、印度尼西亚、缅甸、菲律宾和越南的航班也将陆续从T2南侧离境厅起飞。印度航空公司（Air India）和印度快运航空（Air India Express）则从18日起将航班运作移往T2，其他也会从T2起降的航空公司将在日后宣布。

随着T2南侧离境厅重开，机场每年可应付多达7000万人次，即疫情前约八成的营运能力。