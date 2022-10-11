（早报讯）市场担心央行收紧货币政策，以及地缘政治风险打击投资者的情绪，美国股市连续四天下跌。

纳斯达克指数的跌幅最大，星期一（10月10日）下挫1.04％。标普500指数和道琼斯工商指数分别跌0.75％和0.32％。

在美国9月通货膨胀数据和第三季银行财报公布之前，投资情绪仍然疲弱。若通胀数据高于预期，美国联邦储备局面对的加息压力会更大。

亚太股市星期二（10月11日）开盘呈跌势，日本股市大跌2.08％，韩国股市也跌2.24％，澳大利亚则上涨0.28％。

新加坡海峡时报指数星期一跌38.34点或1.22％，闭市报3107.47点。

以下是星期二（11日）值得关注的股票：

1.珍宝餐饮集团（Jumbo Group）星期一闭市后宣布，公司在越南开设第四间特许经营海鲜餐馆，总建筑面积为6373平方英尺，共有174个座位。

2.创新科技（Creative Technology）星期一闭市后披露，公司已连续三年亏损，过去六个月的平均每日市值为1亿6174万元。根据规定，主板公司若是连续三年亏损、过去六个月日均市值低于4000万元，会被列入新交所观察名单。

3.威雅利电子（Willas-Array Electronics）星期一闭市后发布盈利预警，预计集团截至今年9月底的上半年净利将下滑至1050万港元（192万新元）至1750万港元之间，去年同期为4350万港元。净利大幅缩水主要由于人民币贬值和财务成本增加导致。

4.在新交所凯利板上市的VCPlus今早开市前宣布，公司的咨询服务业务将扩大至印度尼西亚，协助当地合作社和它的成员推进数码化，为得不到充分服务（underserved）的群体以及微型、小型和中型企业（MSME）提供服务。