义顺弑父命案 死者下楼求救倒毙走廊

（早报讯）义顺弑父命案发生前，单位曾传出激烈吵架声，两名男子用华语互喊。47岁父亲被刺后曾下楼大声求救，最后倒毙在邻居家门前，墙上、楼梯间和走廊留下斑斑血迹。

据早前报道，这起命案发生在星期一（10月10日）晚上7时零5分许，地点是义顺4道第653座组屋。警方到场时，发现一名47岁男子中刀倒卧在组屋四楼，并已伤重断气。警方事后在同座组屋逮捕一名19岁青年，他是死者的儿子。

记者星期二（11日）早上重回事发现场，警方的封锁线已撤除，组屋四楼却仍可闻到阵阵血腥味。邻居告诉《联合早报》，清洗工作一直持续到凌晨3时，部分墙面和地上已清理，但还有一些血迹。市镇会工人还在粉刷墙面。

邻居法汉（Farhan，31岁，经理）星期一晚上9时返家时，看到10多辆警车，一问之下才知道隔壁单位发生命案，让他大感诧异。他忆述，死者一家四口平日相处和睦，住在这里约20年，还有一名约25岁的长女，一家会一起晨运吃早餐。

“我们很少打招呼，但他们人还算友善，儿子看似比较内向，不太喜欢社交，总在家门口打电脑游戏，一坐就是一整天。”

法汉受访时，死者的妻子走出家门，但拒绝受访。

楼下邻居吴祖兵（58岁）事发时正在家中，看到警员上门才得知发生命案。他说，死者身穿短裤拖鞋，侧躺倒卧在邻居家门，满地都是血，相当骇人。一名女警后来取走一把约15厘米长的菜刀作为证物，青年较后双手被上铐押走。

根据警方文告，青年将于10月12日在谋杀罪名下被控上法庭，一旦罪成，可被判处死刑。调查仍在进行中。