新加坡企业看好在华商业发展前景

（早报讯）今年新加坡工商联合总会（SBF）将率领50家新加坡知名企业参加11月5日至10日在上海举办的第五届进博会（CIIE），比去年增加了5家。并且，有接近三分之一的展商都参加过往届进博会。

新加坡工商联合总会主席林明彦说：“今年进博会的新加坡参展商数量增加，显示出新加坡企业继续拓展中国市场的意愿。随着疫情在全球大部分国家和地区得到有效控制，人民生活恢复正常，许多企业都在寻求新商业伙伴以加快业务发展。“

他也指出，对中国市场来说，新加坡在医疗保健、教育和专业服务等领域的优势对中国企业很有吸引力。因此，他期待见证两国企业建立牢固、紧密的商业伙伴关系，并以此加深两国间经济和贸易的联系。

为响应无法到场参展的新加坡企业的要求，新加坡工商联合总会在第五届进博会期间还会开通数码平台，为囿于现实条件不能前往展会现场的企业提供视频展示、在线观看以及买家互动的机会。

此外，新加坡工商联合总会还将在第五届进博会期间举办新中贸易及投资论坛(SCTIF)，以帮助新加坡企业与位于中国的意向合作伙伴建立实质性的合作关系。

中国已连续9年成为新加坡最大贸易伙伴国。2021年，中方从新加坡进口额为387亿9000万美元（约558亿2000万新元），同比增长22.7％。同时，新加坡也连续9年成为中国最大新增投资来源国。2021年，新加坡对华实际投资103亿3000万美元，同比增长34.5％。截至2022年3月，新加坡累计在华实际投资1240亿美元。