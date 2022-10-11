亚股早盘普遍下跌 本地股市跌0.12％

（早报讯）本地股市星期二（10月11日）早盘高开低走，亚洲股市也普遍下跌，这主要是受美国隔夜股市走势低迷的拖累，加上市场担心利率上升和地缘政治紧张局势升级会影响全球经济增长的前景。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌3.87点或0.12％，报3103.60点。整体股市交易量6亿4475万股，交易总值4亿6969万元。全场有170只上升股，下跌股有249只。

占海指权重最大的本地三只银行股星期二上午表现不一，华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）分别下跌0.09％和0.53％，报11.75元和26.19元。星展集团（DBS）则上涨0.03％至33.20元。

区域股市方面，主要股市都呈下跌趋势，其中日本、香港、韩国、马来西亚和台湾分别跌2.57％、1.55％、2.15％、1.29％和4.03％。

国际货币基金组织（IMF）和世界银行（World Bank）警告，发达国家的经济放缓以及通货膨胀上升促使联储局继续加息，全球经济衰退的风险会加剧。

高盛集团首席经济师哈祖斯（Jan Hatzius）指出，经济明年陷入衰退的概率是35％，燃料价格是否面临上行压力将备受关注。如果美国联邦储备局太过专注于对抗通胀，过度调整货币政策的可能性便会增加。

另一方面，俄乌战火升级，俄罗斯总统普京对乌克兰进一步发动导弹袭击，这是自入侵第一天以来最严重的袭击。投资管理公司霸菱（Barings）首席全球策略师斯马特（Christopher Smart）指出，地缘政治紧张局势进一步升级，导致投资情绪低落。