保诚公司与谷歌云合作 为亚洲及非洲市场提供便捷健康与财务保障服务

（早报讯）保诚公司（Prudential plc）与谷歌云（Google Cloud）宣布建立战略合作伙伴关系，为亚洲及非洲市场提供便捷的健康保障及财务规划服务。

保诚星期二（10月11日）发布文告宣布，公司将利用谷歌云的数据分析能力、安全及可持续的基础设施，以及谷歌庞大的生态系统，加速数码转型，并提高用户对旗下健康及理财平台Pulse的参与度。

文告称，Pulse软件不仅为用户提供健康风险评估及视像诊症等服务，还提供数码理财工具。让用户可以在更好地管理自身健康的同时，轻松理财。Pulse现已在17个市场以11种语言为当地用户提供服务。

保诚公司战略事业群总裁阿尔丁（Solmaz Altin）说，尽管人们的寿命更长，但未必活得更健康幸福。公司希望通过科技帮助大家轻松地照顾自己并做好财务规划。

此外，Pulse中已安装Google Maps，并正在寻求与Google Health、Document AI及Fitbit的合作机会，以增强软件功能。

长远来看，保诚还将更广泛的采用谷歌人工智能以简化保险受理过程，以进一步提升效率和提高代理产能。同时，保诚也将推行理赔流程数码化，使理赔申请、评估及批准步骤更流畅高效。