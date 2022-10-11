马国肉鸡最快星期四在本地出售 价格可能涨一倍

（早报讯）马来西亚解除肉鸡出口禁令后，本地消费者最快可从星期四（10月13日）起在巴刹买到新鲜肉鸡，但价格预计会比之前高至少25%，甚至涨一倍。

马国星期二（11日）解除肉鸡出口禁令，允许新加坡再次进口肉鸡。这是马国政府6月发布禁令以来，首次批准让肉鸡恢复出口，但初期阶段我国每个月只能进口180万只鸡，是禁令实施前的一半。

不少摊贩在接获马国解除禁令的消息后迫不及待联系供应商，但因为星期一是马国多州的公定假日，加上供应商还需要处理繁杂的手续，因此消费者最快要等到星期四才能在巴刹买到肉鸡。

在禁令之前，淡滨尼园巴刹摊贩陈成隆（75岁）每天会向农场订购100至200只肉鸡。他指出，第一批肉鸡要到周末才运抵，目前也不清楚农场能供应多少货。

他会根据农场提供的消息调整价格，但初步估计一只肉鸡的价格会从之前的8元涨至15或16元。“一些消费者肯定会嫌贵，但我们的甘榜鸡向来比较好卖，所以应该不会对我们的生意造成太大的影响。”

在实龙岗集发新鲜市场售卖鸡肉20多年的林永昇（68岁）则希望能从星期四起开始卖马国肉鸡。自从马国实施禁令后，他每天少卖100多只鸡，生意大受影响。

他之前每天会订购约150只肉鸡，如果原有的供应商下来只能供应一半的量，他打算再找多一个供应商补货。“成本肯定会比较高，我们都很头疼，但也没办法，因为顾客都喜欢买新鲜的肉鸡。”

他之前售卖一只肉鸡的价格为8元，下来估计会卖至少10元，也就是上涨约25%。

洪秀娥（56岁，家庭主妇）在马国实施禁令后改买甘榜鸡，但每只至少15元的价格是马国肉鸡的一倍，让她有些吃不消。

“家里人喜欢吃所以还是得买。肉鸡下来肯定会比之前贵，这一点我还是有心理准备的，只要比甘榜鸡便宜就行，上涨个10到15%我还是能够接受的。”

郑阿月（65岁，家庭主妇）每个星期会到超市或巴刹买鸡肉。她在禁令后买过樱花鸡，当时价格为9元多一只，但自从樱花鸡价格上涨后，她只从巴刹买冰冻鸡腿。

“我当然是希望肉鸡价格不会太贵，如果太贵的话可能继续买冰冻鸡腿，但只能拿来炸，如果蒸的话口感差很多不会好吃。”