冠病二价疫苗提前至10月14日开始接种

（早报讯）卫生部将提前在10月14日（星期五）开始为18岁及以上者接种莫德纳／Spikevax冠病二价疫苗，比早前宣布的10月17日提早了三天。

卫生部说，这是因为运作团队可更早完成准备工作。由于奥密克戎亚变异毒株XBB（也称BA.2.10）导致确诊病例增加，提前施打二价疫苗将有益处。

根据卫生部网站数据，目前在社区传播的变种毒株中，以感染XBB毒株的病例最多，占约55％。但初步数据显示，感染XBB毒株的病例，病情没有比感染其他奥密克戎毒株来得严重。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康和贸工部长颜金勇，星期二（10月11日）到联邦通道的联合检测与疫苗接种中心注射二价（bivalent）疫苗。这款疫苗可同时对抗冠病原始毒株和奥密克戎变种毒株。

王乙康接受媒体采访时强调，二价疫苗其实就是“二合一”疫苗，跟原版疫苗一样，只是做了一些改进。数据也显示，二价疫苗是有效且安全的。

王乙康透露，目前有九个联合检测与疫苗接种中心提供莫德纳二价疫苗，预计每天可施打6万至7万剂疫苗。

年满50岁者或未达到基本接种要求者，从10月14日（星期五）起，不必预约可直接到这九个联合检测与疫苗接种中心注射二价疫苗。

被问及综合诊疗所和公共卫生防范诊所下来是否也会提供二价疫苗接种服务，王乙康认为，应该一步一步来。

“根据目前已送抵的二价疫苗数量，以及最需要这款疫苗的年长群体来看，我认为这九个联合检测与疫苗接种中心是足够的。”

颜金勇提醒，冠病疫情仍未过去，他鼓励50岁及以上者尽快接种二价疫苗，以达到最新的接种要求。