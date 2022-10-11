议员有特权？孙雪玲辟谣：买福建面照样排队自己付钱

议员有特权？可以插队还不用付钱？孙雪玲在社媒辟谣，强调她和大家一样都要排队，并自己付钱买福建面。

有网民指议员享有优待，可以吃“免费餐”，不用排队也不必付钱。这些评论引起内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲的关注，她星期一（10月10日）上午在脸书上辟谣说：“我付钱买福建面，并且和大家一样要等待领取福建面。”

孙雪玲也贴出福建面的照片，否认她享有“议员特权”，并还原当时的实际情况。她说，上周末又去买了福建面当晚餐，由于没吃完，就把剩余的福建面当星期一的早餐。

她说，可能是因为她太爱福建面，所以引来有心人士以此散播假消息。当她在网上读到有评论指她吃“免费餐”，她亲自回复这些评论强调自己有付钱时，这些网民就赶紧删掉原本留言。

买了东西才领取食物 或被人误会

“我也和其他人一样等待领取我的福建面。事实上，昨天等得有点久，以至于我在一张桌子前等了两次，然后去买其他东西，再回去拿面。因为我们都有一个蜂鸣器（buzzer），提醒我们什么时候可以领餐。”

孙雪玲也贴出她等待期间去买东西的照片。当她回去领餐时，当时人群中有一名女子说，孙雪玲因为国会议员身份，所以可以比其他人更早拿到食物。

孙雪玲辟谣说：“这与事实不符。因为我去领取福建面的时候，摊主骂了我。”

孙雪玲忆述，摊主声量很大，摊位旁的几张桌子都听到了。她风趣地说，摊主可能骂了大多数顾客。不过她没有解释摊主骂人的原因。

最后，孙雪玲也向那些试图传播虚假消息和引起不睦的人“喊话”，建议他们利用时间来研究如何传播快乐，做一些有建设性的事情，善用正能量，把世界变得更美好。