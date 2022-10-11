《海峡时报》与《商业时报》总编辑换人

（早报讯）新报业媒体属下的英文、马来文与淡米尔文媒体集团，本月26日更换新领导，《商业时报》总编辑黄维光将接替华仁·费南德斯，出任集团总编辑。

英文、马来文与淡米尔文媒体集团（English/Malay/Tamil Media Group，简称EMTM）出版的两份报章《海峡时报》和《商业时报》也会出现领导层调动。

华仁·费南德斯（Warren Fernandez，56岁）于2012年成为《海峡时报》总编辑，并自2016年起兼任EMTM总编辑，他会在本月底卸下这两项职务，离开新报业媒体。届时，黄维光（54岁）会接任EMTM总编辑，CNA数码平台前总编辑何仲伟（49岁）则出任《海峡时报》总编辑。

与此同时，《商业时报》执行总编辑陈慧芬（46岁）会接替黄维光，成为总编辑。

新报业媒体星期二（10月11日）发文告公布领导层变动的消息。

黄维光1998年加入《商业时报》，2006年成为副采访主任，接下来10年屡次获擢升，直到2016年成为《商业时报》的总编辑。

何仲伟2013年加入新传媒，2016年成为亚洲新闻台新媒体部总编辑，直至今年4月。在那之前，他在1997年至2013年任职于我国外交部。

对于即将离任的费南德斯，文告中提到，《海峡时报》在费南德斯掌舵期间，从一份以印刷版为主的报纸，转型成为多媒体产品，通过不同平台全天候提供优质报道。

新报业媒体信托主席许文远感谢费南德斯的付出。他说，费南德斯为《海峡时报》的持续增长，无论是在多平台新闻产品或品牌方面，铺平了道路。