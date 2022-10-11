五国联防安排日后演习将涵盖供应链中断情境

（早报讯）应对非传统安全形势的变化，五国联防安排将把供应链中断等情境纳入多边联合演习的内容，以确保这项区域安全机制与时俱进。

正在新加坡出席第21届五国联防安排（Five Power Defence Arrangements，简称FPDA）军事首长会议的新加坡、马来西亚、英国、澳大利亚和新西兰军方高层星期二（10月11日）在会后联合接受媒体访问。担任会议主席的新加坡三军总长王赐吉中将说，随着安全形势和挑战演变，FPDA的联合演习和行动也必须在向来作为核心的军事行动成分之上继续更新。

FPDA日后的演习，将涵盖供应链中断、人道主义救援和减灾和非战斗人员撤离行动。

1971年设立的FPDA，目的之一是预防马印对抗（Konfrontasi）行动结束后新马两国遭受安全威胁。根据安排，五国中任何一方若遭外来袭击，各成员国须商讨如何应对。

五国在本届会议上讨论的课题包括地缘政治局势的不确定因素、新型威胁、俄乌战事及战事对供应链的影响、反恐形势和海上抢劫。

王赐吉说，区域国家面对的安全形势比过去更不确定，也再次凸显彼此合作的重要。FPDA在成立51年后，仍是重要的安保安排，为区域稳定和繁荣提供保障。

国防部发出的文告说，五国代表在会上注意到，自去年的军事首长会议以来，全球卫生形势已趋缓，这让FPDA成员国得以“逐渐恢复演习和活动的正规节奏”。

王赐吉说，除了加强五国军队的协作和相互理解，FPDA也有助增进互信。

“信任在今时今日是重要的商品。鉴于我们接下来面临的挑战，这份信任和共事能力更加重要。”