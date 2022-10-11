许宝琨：加强平台人员保障建议 一两个月内出炉

（早报讯）人力部平台人员咨询委员会将在接下来一两个月出台建议，加强对平台人员的保障和维护他们的权益，之后会同平台人员和公司接洽落实建议，包括立法。

人力部平台人员咨询委员会顾问，人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生星期二（10月11日）于芽笼士乃大厦与上百名平台人员举行对话会，以收集他们的反馈和解答问题。他在对话会后回答记者询问时，说明委员会目前的工作进展。

“我们已大致上了解共识在哪里，正与利益相关者进行最后咨询，确保建议是各方能认可的，因为最重要的是达成共识，来平衡平台人员和平台的关系。”

人力部去年9月成立平台人员咨询委员会，委员会之后宣布，在收集了反馈后，将三个工作重点定在退休与住屋保障、工伤赔偿和平台人员代表权。

许宝琨指出，在与平台员工的讨论中，委员会发现员工很重视工作的灵活性和伸缩性，因此希望建议不会影响灵活性。委员会在提出加强三方面的保障的建议时也会考虑这一点，例如在平台人员是否应缴纳公积金方面，不同平台人员对退休保障有不同需求，委员会将探讨是否提供灵活性。

针对建议如何避免致命工伤事故，许宝琨说建议会包含不同框架，除了公平的工伤赔偿以外，工作场所安全与卫生理事会也积极同平台合作，推出一系列建议和指导原则，包括为送餐员和私召车司机提供培训。建议会加强平台人员的代表权，有助于他们与平台协商，构建更安全的工作环境。