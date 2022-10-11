金管局探讨开发区块链支付方案

（早报讯）新加坡金融管理局（MAS）正在探讨开发区块链支付方案，以实现更低成本、更迅速的跨境支付和结算交易。

金管局局长孟文能星期一（10月10日）在SWIFT国际银行运作研讨会（Sibos）上指出，跨境支付目前的交易速度慢、成本高、不透明以及效率低。与效率更高的国家付款系统接通、设立多元央行数码货币平台，以及扩大私人领域的区块链支付网络，有助于应对跨境支付领域所面对的挑战。

孟文能说，私人领域业者发行获得安全资产支持的稳定币或代币化银行存款，可用来实现更低成本、更迅速的跨境支付和结算交易。这些数码货币与价格波动剧烈的加密货币不同，而且它具有代币化优势，也是一种可靠的法定货币，因此适合用作分布式账本（distributed ledgers）的支付工具。

他指出，私人领域业者已开始采取措施，应对跨境支付和结算领域所面对的挑战。

例如金融科技公司Circle和Paxos分别发行的USD Coin和Pax Dollar等稳定币，他们的网络一直在扩大，这些业者也在巩固跟传统金融公司的合作关系。他们为市场带来近乎实时的全天候结算服务和更低成本的交易。

威士卡（Visa）已接受稳定币付款，让用户使用USD Coin进行国际支付交易。摩根大通、星展银行和淡马锡合资成立的Partior使用区块链技术，推出多元货币跨境清算和结算平台，把结算时间从几天缩短到几分钟。