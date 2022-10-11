登加将设无横梁组屋单位 屋主可更灵活调整格局

（早报讯）组屋单位内少了一条条的横梁，天花板可以“一气呵成”，即将推出的登加预购组屋单位采用无横梁室内设计，让空间感觉更宽敞。屋主可更灵活调整单位格局，就算拆墙打通两个房间，中间也不会留下看似突兀的横梁。

国家发展部长李智陞星期二（10月11日）在建屋发展局颁奖礼上致辞时说，建屋局将通过11月推出的登加预购组屋项目推行建筑转型计划，与项目团队合作采用一系列最新技术，以期达到比其它预购组屋项目高25%的生产力。

李智陞星期二在建屋发展局颁奖礼上致辞时说，建屋局将通过11月推出的登加预购组屋项目推行建筑转型计划，与项目团队合作采用一系列最新技术，以期达到比其它预购组屋项目高25%的生产力。（邝启聪摄）

这个登加项目Garden Waterfront I & II @ Tengah共有约2070个单位，房型涵盖二房式灵活到五房式单位。建筑商是日本大林组新加坡子公司（Obayashi Singapore）。

根据建屋局文告，通过建筑转型计划，项目从设计、制造到施工阶段都会采用新技术，有望缩短建筑时间。当局会视成效探讨在其他预购组屋项目沿用这些技术。

其中在制造阶段，目前许多组屋项目完全采用三维预制体积建设（PPVC）部件，下来列入新计划的单位会混合二维和三维预制部件，优化组装过程并减少浪费。

这样一来，组屋单位可采用无横梁设计，除了统一从地板到天花板的距离，相比起一般有横梁的预购组屋单位，即使天花板的高度没变，感觉上也更开阔高挑。即使屋主打算装修改变单位格局，室内设计也不会受横梁的位置所限。

建屋局这次也为建筑生产力设下了新目标。自从在2020年达成比2010年的生产力高25%的目标，建屋局计划最迟在2030年把这个数字提高到40%。生产力是按每个人工日所能建成的楼面面积计算。