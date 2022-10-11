见义勇为与警方密切合作 10人获表扬

（早报讯）警方星期二（10月11日）在公共交通保安指挥处颁发公共精神奖（Public Spiritedness Award）和社区合作奖（Community Partnership Award）给10名公众和地铁站职员及保安人员，予以表扬。

其中两名获奖的职员是策安保安机构的保安人员陈建安（61岁）和地铁站长伊扎（46岁），他们8月26日在金文泰地铁站合作抓捕一名偷拍犯。

陈建安受访时说，当天傍晚6时30分左右，两名公众通知他有一名行为可疑的男子在偷拍女生的裙底照。

他进一步向公众了解男子的特征，以便能够辨别男子。“那时是繁忙时段，我根据公众的描述，发现那名男子站在地铁站外，之后通知伊扎。”

地铁站长伊扎获颁社区合作奖。（新加坡警察部队提供）

伊扎告诉记者，由于当时没有证据，他和陈建安决定先观察男子的一举一动。

他说：“男子在一段时间后进入地铁站，我原以为他要乘坐列车离开，但不久后发现他跟在一名穿着牛仔裙的女子身后，并拿出手机想要偷拍，我便上前制止他。”

伊扎与陈建安一同把男子带到一旁后便联系警方，在察觉他试图删除手机中的照片时立即拿走手机保留证据，直到警方到来。两人都为能够及时制止罪案的发生感到庆幸，也很荣幸可以获得表扬。

在地铁列车上向抽搐少年伸援手 工程师也参与通勤者守望计划

高级工程师潘地安获颁公共精神奖。（新加坡警察部队提供）

另一起事件发生在8月14日中午约12时35分，潘地安（33岁，高级工程师）在前往勿洛的东西线列车上，一名少年突然在他面前倒下，抽搐后失去意识。

潘地安受访时说：“当时我的第一个想法就是要帮助他，其他乘客见状后，按下紧急按钮，我则在列车到站时帮忙将他抬到站台。”

潘地安随后在少年的手机里找到他母亲的联络号码，交由地铁站长联系，之后便守在少年身旁，直到医护人员抵达，为医护人员提供信息。

潘地安也是通勤者守望计划的一员，他说：“我在两年前就加入这项计划，希望在必要时可以伸出援手。我很庆幸能够帮到那名少年，我认为这是我身为公民的责任。”

认出非礼嫌犯 地铁站长助破案

地铁站长塔希尔获颁社区合作奖。（新加坡警察部队提供）

另外，地铁站长塔希尔7月31日根据运作控制中心发布的非礼嫌犯特征，认出一名曾在列车上非礼他人的嫌犯，将他扣留后报警求助，男子最终因涉嫌非礼被逮捕。

另一名公众李康骏则在东西线的列车上看见一名男子偷拍女子，他将男子押送出列车，直到警方抵达。

陈建安、伊扎和塔希尔获颁社区合作奖，潘地安、李康骏及其他五名公众则获颁公共精神奖。

另外，为提高通勤者预防犯罪的意识，公共交通保安指挥处从星期三（12日）开始，将在地铁站和列车上播放教育视频，提醒犯罪受害者或目击者应立即报警。当局也会在地铁站设立站牌，传播预防罪案的资讯。

公共交通保安指挥处司令马山格亚斯副助理警察总监对获奖者体现的公共精神表示感谢。他说：“他们无私的举动值得表扬，也证明了当局与公共交通利益相关者在共同预防犯罪方面的紧密合作关系。”