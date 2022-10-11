本地新增冠病病例过万 达1万1732起

（早报讯）我国星期二（10月11日）新增1万1732起冠病病例，是两个多月以来的单日最高。最近一次出现那么多病例是今年7月26日，当天通报1万2419起。

一般在周末后，星期一检测到的确诊病例会激增，并反映在星期二通报的数据上。相较之下，上个星期二（4日）通报7146起新病例。

卫生部长王乙康星期一（10日）在一场座谈会上指出，星期二的新增确诊病例可能过万，医院和医护人员将面对压力，但现有防疫措施维持不变。

根据卫生部网站更新的疫情数据，截至星期二（11日）中午，新增病例中，1万1399起是本土病例，333起从境外输入。

本土病例中，1万零672人通过抗原快速检测（ART）确诊，727人的核酸检测（PCR）结果呈阳。

七天移动平均病例数为6297起，每周病例传播率从1.74微跌至1.73。

重症病患从51人增至61人，其中50人需要输氧，11人在加护病房。再有两人因冠病并发症逝世，死亡病例累计1634起。

目前有490名冠病患者住院，过去一天有5872人出院或完成隔离。

截至星期一，全国人口中92％已完成基本疫苗接种程序，79％注射了追加剂。

过去28天确诊的9万9685起病例中，99.8％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.03％在加护病房，0.02％病逝。

截至星期二中午，本地确诊病例累计196万9648起。