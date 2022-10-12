全民牙科子公司标得合同 将经营联合检测与疫苗接种中心

（早报讯）全民牙科（Q & M Dental Group）持51％股权的子公司Acumen Diagnostics标得新加坡卫生部合同，将经营我国其中一个联合检测与疫苗接种中心（Joint Testing and Vaccination Centres，简称JTVC）。

Acumen Diagnostics的其余49％股权是由奥新全民口腔集团（Aoxin Q & M Dental）持有。全民牙科则持有奥新全民口腔集团三分之一股权。

全民牙科星期二（10月11日）晚上透露，这个15个月的合同是从10月1日开始，到明年12月底结束，中心将从11月21日实际开始运作。这个合同的价值估计为360万元。

政府让私人医疗业者经营这类接种中心，是要为公众提供有效率和便利的追加剂接种服务。

Acumen Diagnostics总裁兼首席科学家、奥新全民口腔集团执行董事王秀华博士说：“保护人民的安全和新加坡经济的开放以保护生计是至关重要的。定期注射冠病追加剂作为一种预防措施，以应对随着时间推移免疫力的自然减弱，仍然是实现这一目标的最佳策略。我们很高兴能够在政府的冠病总体战略中发挥我们的作用。”

全民牙科总裁黄震霄医生说：“我们很荣幸Acumen公司被选中经营其中的一个接种中心，凭借我们训练有素和经验丰富的员工，我们将能够在公众注射追加剂时，为他们提供一个安全和舒适的环境。这是我们能够帮助鼓励每个人在需要时注射追加剂的一种方式，从而保持对冠病病毒的高度免疫力。”

全民牙科星期二股价持平于0.33元；奥新全民口腔集团股价则持平于0.174元。