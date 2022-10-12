星期三开盘可关注股票

（早报讯）英国央行（Bank of England）改变支持债券市场的态度，导致市场避险情绪升温。美国星期二（10月11日）隔夜股市涨跌不一，道琼斯工商指数收涨0.12%，收于29239.19点；标普500指数则下跌0.65％，报3588.84点；纳斯达克指数收跌1.10%，报10426.19点。

韦德布什证券（Wedbush Securities）股票交易董事总经理詹姆斯（Michael James）说，在即将公布的通胀数据可能导致联储局大幅加息前，英国央行的举动震惊了处于紧张情绪的投资者。接下来几天，投资者会更担心市场下跌。

新加坡海峡时报指数星期二以3105点作收，滑落2.47点或0.08％。股市全天全场总交易量13亿9000万股，总交易额11亿1000万元。上升股199只，下跌股314只。

亚洲股市星期三（12日）开盘波澜不惊。悉尼股市上涨1.5点，而东京和首尔则分别下跌0.18%至0.42%。

星期三可关注的本地股票：

*新航工程（SIA Engineering）盘前宣布，集团延长与夏威夷航空公司（Hawaiian Airlines）的维护服务协议至2027年，继续负责为航空公司11架空中客车A330-200的维护检查。

此外，集团还宣布与马国超廉航MYAirline签署库存技术管理（Inventory Technical Management）协议，为航空公司空客A320机队提供现场备件服务以及维修和大型检修服务。协议为期10年，另可选择再延长两年。

*豪利控股（Oxley Holdings）发布截至6月底的全年业绩报告，集团净利大幅缩水至730万元，去年同期为4950万元。净利下滑主要由于Pindan Group自愿管理破产程序（voluntary administration）中亏损2390万元。集团每股盈利下降至0.07分，去年同期为0.31分。董事会建议派发全年每股0.25分股息，有待股东大会批准。

*全民牙科（Q & M Dental Group）与奥新全民口腔集团（Aoxin Q & M Dental）联合持股的医疗科技公司Acumen Diagnostics赢得卫生部的招标活动，负责经营一间联合检测与疫苗接种中心。

这份价值360万元的合同从今年10月至明年12月，为期15个月，但中心会从11月21日才开始运作。

全民牙科和奥新全民口腔集团股价在星期二分别以0.33元和0.174元作收，都无变动。

*洪新刘海运（ASL Marine Holdings）的独立审计师安永在截至6月底的2022财年财报的审计师报告中，指出公司面对是否可持续经营的重大不确定性。不过，公司管理层及董事在评估公司流动资金及资产后，认为公司有持续经营的能力，因此无须停牌。

公司盘前公布截至6月底的全年业绩报告，公司全年净亏损达3227万元，去年净亏损为3502万元；每股亏损5.12分，去年同期亏损为5.56分。公司营运现金流（Operating cash flow）达5540万元，高于去年同期的4583万元。