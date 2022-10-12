以电动走道作比喻 王乙康：推动健康SG是为免人们不知不觉走向严重慢性病

（早报讯）预防和摆脱严重慢性疾病如同在电动走道上行走一样。还未患病时，应该避免踏上通往疾病的电动走道，即使上去了也要尽量下来或是往反方向走，以免大家不知不觉走到尽头，就是健康SG全国策略的精神所在。

卫生部长王乙康说：“电动走道（travellator）开始时慢速前进，之后速度越来越快。很多已经在走道上的人可能没有察觉变化，就这样慢慢地通向了严重慢性疾病。”

第20届新加坡卫生与生物医学大会（Singapore Health & Biomedical Congress）星期三（10月12日）在新加坡博览中心举行。王乙康为活动致辞时，借用国立健保集团首席执行总裁朱伟仁教授的比喻，向与会者阐明政府推出健康SG全国策略的理念。

避免人们踏上电动走道，也就是预防严重慢性疾病方面，政府除了告诫大家要留心外，也让人们可以选择健康生活，包括从今年底开始规定商家须为含糖和饱和脂肪较高的包装饮料贴上标签。

已经上了电动走道的人，例如前期糖尿病患者，政府会助他们通过调整生活方式来恢复健康。王乙康说，这也是为什么卫生部要动员社区内的全科医生参与预防护理，让年满60岁的本地居民，明年加入健康SG计划，选择固定的全科诊所或综合诊疗所照料自己。

那些已无法从走道上下来的人，最重要的是助他们控制好病情，延迟或避免疾病恶化和出现并发症。来到自动走道的尽头的病患，则应尽早为他们提供临终护理。