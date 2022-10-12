拒配合调查及涉将交警拖行数米 69岁德士司机被捕

（早报讯）开车用手机被交警撞见，69岁德士司机拒绝听从指示，不肯提供个资，交警伸手要关掉引擎，结果手臂被车窗夹住，还被德士“拖”了一小段距离。

这起事件发生在上个星期天（10月9日）下午5时15分左右，地点是荷兰路一带。德士司机事后在蓄意伤害公务员的罪名下被捕。

社交媒体脸书星期二（11日）傍晚流传一段约44秒的视频，内容显示一辆交警电单车和一辆德士，一前一后停在路旁，站在德士旁的交警动弹不得，右手臂似乎被车窗夹住，因此引来不少网民讨论究竟发生什么事。

警方星期三（12日）早上发文告说，视频中的交警现年34岁，他事发前在花拉路巡逻时，发现该辆德士的司机开车时用手机，于是示意对方停下。

不过，德士司机拒绝听从指示，继续行驶到荷兰路一带才停下。当交警上前查问时，69岁德士司机被指不肯提供个人资料，也拒绝配合调查。注意到对方可能要把德士驾走，交警于是伸手进入车内想要关掉引擎，没想到德士司机竟关上车窗，导致交警手臂被夹。

德士司机之后也被指“拖行”交警数米后才停车，并将车窗按下。他过后在蓄意伤害公务员的罪名下被捕，交警事后入院治疗，但已出院。

警方提醒所有公路使用者安全出行，并遵守交通规矩。当局也重申，对危害警员或公务员的行为采取零容忍态度，并将毫不犹豫将涉案者绳之于法。

康福德高企业有限公司集团品牌及联络总监陈爱玲回复《联合早报》询问时说：“公司向来提醒旗下司机要遵守公路安全规则，以及与有关当局配合。公司绝不容忍涉案司机的行为，而他的行为也是完全无法被接受的。”