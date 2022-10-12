本地股市星期三早盘下跌

（早报讯）英国债券市场不稳定，导致市场波动加大。本地股市星期三（10月12日）早盘低开低走，指数接近中午时，有所回弹。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌11.26点或0.36%，报3093.74点，盘中最高点是3107.52点，最低点3081.50点。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》采访时说，亚洲市场整体表现疲软。具有经济走势风向标的铜价近期再次下跌，预示经济衰退的可能性增大。

她还说，海指今天已经下滑到3080点的支撑位，形势不容乐观，一旦破位，下一个支撑点将是3000点。从技术形态来看，海指20周均线已经与50周均线形成死亡交叉，整体走势偏空。

悉尼Barrenjoey首席宏观策略师博伊（Damien Boey）说，英国通胀已经很高，而它们的新财政政策将把通胀推得更高，这大幅增加了市场风险。

其他亚太地区股市跌多涨少，香港股市大跌2.07%，表现最为惨淡；深圳和上海股市也分别下跌1.28%和1.23%，东京和台湾各跌0.22%和0.13%。首尔和悉尼股市则分别上涨0.17%和0.33%。

海指成份股方面，19只下跌，六只持平，五只上涨。

领跌的是怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）和新翔集团（SATS），前者跌3.04%元至32.87元；后者跌2.73%至2.85元。

领涨的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和华侨银行（OCBC），分别起0.59%至1.72元，以及起0.43%至11.82元。

活跃股方面，Eneco Energy和胜科海事（Sembcorp Marine）居前，成交量分别为6684股和6486万股，前者价格无变动，后者跌0.85%。