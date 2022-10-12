偷渡来我国 印尼男抢劫判监

（早报讯）印度尼西亚籍男子两个星期内先抢女老板的手提包，后抢阿叔的手机，判坐牢两年两个月。

33岁的贾马尔（Jamal）共面对四项控状，两项掠夺以及两项抵触移民法令（Immigration Act）的罪行。他星期一（10月10日）承认其中两项，余项交由法官下判时一并考量。

第一起掠夺案发生在今年6月18日晚上8时20分左右，地点是德惠道第157座组屋前的巴士站。

当时，56岁的女老板刚下巴士，她把手提包放在凳子上并取出钥匙。之后，她刚把手提包背在肩上时，手提包遭被告抢走。

女老板试图追上去，最终失败。她的手提包里有多张信用卡、至少800元的现金、两台手机、两张身份证等。

被告得逞后，掏空现金，原本试着打开手机，但因有密码而放弃。他随手将手提包及里面的其他物件都丢进双溪加株一带的沟渠，警方至今都找不到被丢弃的物件。

两个星期后，在7月1日午夜12时许，被告又在蔡厝港民众俱乐部外的巴士站，抢走一名51岁男子插在后裤袋的手机。被告在同一天被捕。

调查发现，被告今年4月30日从峇淡岛乘坐拖船到新加坡海域，然后在大士海岸附近下海，游泳上岸。

被告也被揭曾于2017年6月2日被遣送回国，在没有获得批准的情况下不得入境，但庭上没有揭露他当初为何遭遣送回国。

被告说他是家中唯一的经济来源，还有妻子和两个孩子要养，已悔不当初，恳求法官从轻发落。