公交车资12月26日起调高2.9% 成人每趟起4至5分 年长者起1分

（早报讯）由于能源成本飙升，地铁和公共巴士车资将连续第二年上调，不过考虑到通胀压力已持续推高生活费，公共交通理事会只允许整体车资调高2.9%，并把大部分的涨幅留待以后车资检讨时考虑，以减轻对乘客的影响。

从12月26日起，以车资卡或银行卡付费的成人车资每趟车程上调4至5分，视车程距离而定。年长者、学生、低收入员工及残障者的优惠车资每趟涨幅限制在1分，这意味有约200万名乘客或半数国人的车资将小幅上调1分。

优惠月票价格、成人月票，以及以现金付费的巴士车资维持不变。

公交理事会星期三（10月12日）召开记者会宣布已完成车资检讨工作。根据车资方程式，今年车资可允许调整的顶限为13.5％，是历来最高，即成人和优惠车资每趟最高可上调1角6分。

不过考虑到通胀压力加剧，理事会决定批准今年整体车资调高2.9%，剩余的10.6％留待以后车资检讨时考虑。这是公交车资连续第二年上调，去年底调高了2.2%。

去年能源价格飙涨117％

截至今年9月，公交乘客量恢复到冠病疫情前约80％的水平。

与去年一样，理事会在计算车资调整顶限时，决定不把方程式里的公交网容量因素（Network Capacity Factor，简称NCF）计算在内。NCF把公交承载量及乘客使用量考虑在内，若前者高于后者，就会推高可允许调整的车资顶限。

理事会指出，去年公交营运成本显著攀升，全球能源供应紧缩导致能源价格飙涨117％，加上人力成本增加和通货膨胀，推高了车资调整顶限。

公交理事会主席、也是官委议员洪月霞说：“在前所未有的成本上涨和经济波动下，理事会意识到须确保公交服务维持可靠、便捷和负担得起的重要。我们将确保公交继续是乘客负担得起的，不过我们也寻求乘客的谅解，车资还是得上调一点，以应付不断上涨的能源成本，确保我们可以继续为约两万名公交员工提供好的工资和培训。”

为协助舒缓车资上调对乘客的影响，同时确保公交系统可持续营运，政府将在2023年提供额外2亿元的补贴。

政府也将再次发放60万张、各值30元的公交补助券，舒缓车资调整对低收入家庭的影响。

SMRT和新捷运分别贡献307万元和37万元给公共交通基金

车资整体调高2.9%，意味车资收入每年将增加约5030万元，其中陆路交通管理局收取的巴士车资收入及地铁汤申—东海岸线的车资收入将增加2750万元，可用于减低营运津贴；SMRT地铁和新捷运常年车资收入则分别增加1540万元和740万元。

不过，与此同时，公交理事会也规定SMRT和新捷运，分别贡献307万元和37万元给公共交通基金，这占业者预期增加车资收入的20%和5%。