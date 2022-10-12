飞机租赁公司前董事 被控失信逾1100万元

（早报讯）豪华私人飞机租赁公司前董事经理涉嫌失信超过1100万元公款，其中百万元拿去投入房地产，星期三（10月12日）被控上法庭。

被告凯斯迪（Cassidy Geoffery Owen，34岁）面对34项控状，包括失信、欺骗、使用犯罪所得及教唆他人伪造文件等。

警方发文告指出，凯斯迪在2015年至2017年担任飞机租用和营运公司Zetta Jet的董事经理，同时也于2009年至2017年在飞机管理和顾问公司Asia Aviation Company担任董事。

2016年至2017年间，凯斯迪涉嫌从Zetta Jet失信逾1100万元，并使用超过140万元买房地产。

另外，凯斯迪也被指欺骗AirLNG有限公司，导致对方在约一年内，向Asia Aviation支付超过40万美元（约57万新元）。

为了达到目的，凯斯迪涉嫌教唆职员伪造两家外国公司的发票，以及为Zetta Jet和Asia Aviation做假账。

Zetta Jet的另一名前董事唐金珠（46岁）也被控一项抵触公司法令的罪状。她被指未查清公款用途，就批准超过500万元的付款。

凯斯迪和唐金珠被控后，分别以30万元和2万元获准保释。案件11月过堂。（人名译音）