网络钓鱼诈骗卷土重来 26人被骗走近4万元

（早报讯）假冒银行的网络钓鱼诈骗短信卷土重来，本月已有至少26人误坠陷阱，损失金额至少3万7000元。

新加坡警察部队星期三（10月12日）发文告说，近来频频出现假冒银行的诈骗短信，呼吁民众提高警惕。

其中一种常见伎俩是以“+1 (800) 11”或“+168730”等号码发出短信，声称受害者的银行户口出现异常而被封锁。

受害者点开短信中的链接后，就会进入一个假的银行网络登录页面。一旦受害者提供用户名、密码和一次性密码（OTP），就会授权给骗子登录他们的网络银行账号，将存款转走。

另一种诈骗手法则以“SMSAlert”名称发出短信，声称受害者的银行卡因为安全因素被锁上，必须联络特定Whatsapp号码了解更多详情或重启银行卡。

骗子借此联系上受害者后，会告知他们的户口因为涉及异常活动而被冻结，必须提供个人资料和银行资料来验证。随后，受害者就会收到真实银行发来的一次性密码，骗子这时也会要求受害者提供一次性密码来重设账户。

受害者会再次收到银行发来的短信，确认他的用户名或密码已经更改。这也是骗子提高可信度，博取受害者信任的手段之一。

接着，骗子就会在通话中继续向受害者索要一次性密码，来添加收款人或将存款转走。受害者直到发现银行户口出现未经授权的交易时，才发现自己受骗了。

警方呼吁民众提高警惕，强调银行人员不会通过电话或短信索取银行资料和一次性密码，也不会发送附上链接的短信，民众不应点开不明短信中的可疑链接。

如果银行户口或银行卡疑似出现问题，应该向银行的官方网站或渠道验证。

此外，公众也不应将个人资料、银行资料或一次性密码透露给任何人。若发现诈骗交易，应马上通知银行。