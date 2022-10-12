Blockchain.com：已获准在新加坡提供付款服务

（早报讯）加密货币交易平台Blockchain.com宣布已获得新加坡金融管理局的批准，可以在新加坡提供“付款服务”。

根据路透社星期三（10月12日）报道，这已是本周来第二家加密货币公司获得新加坡金管局的同类批准。由光速创投（Lightspeed Venture Partners）等投资者支持的Blockchain.com，是在星期三透露获得金管局有关批准的消息。

在这之前，加密货币巨头Coinbase于星期二透露，它已获得金管局的原则上批准，可在本地提供数码付款代币（DPT）服务。

随着Blockchain.com获得批准，有执照在新加坡运营的加密货币公司的数量已达到18家，而自2020年以来，大约有180家公司申请数码付款执照。

Blockchain.com在3月份时估值达140亿美元，它在一份声明中说，它认为新加坡是一个有吸引力的地方，可以发展它的机构客户和团队。它说，它的业务一半来自机构，它的零售业务拥有来自200个国家的8400万数码钱包持有人。

在今年加密货币基金三箭资本（Three Arrows Capital）和加密货币Luna以及TerraUSD倒闭，以及不断发生的网络盗取案之后，东南亚金融中心的加密货币业者眼看着他们持有的资产价值下降。