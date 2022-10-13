（早报讯）美国央行表示在通货膨胀回落之前预计维持利率不变，美国三大股指全面下跌。

标普500指数的跌幅最大，星期三（10月12日）下跌0.33％。纳斯达克指数和道琼斯工商指数分别跌0.09％和0.1％。

根据美国联邦储备局星期三公布的9月会议纪要，通胀迄今几乎没有减缓的迹象，联储局在会议上表示，在物价下跌之前，利率预计保持不变。

亚太股市星期四（13日）开盘表现不一，日本股市跌0.11％，韩国股市也跌0.53％，澳大利亚则涨0.35％。

新加坡海峡时报指数星期三退低21.81点，或0.7％，以3083.19点作收。

以下是星期四值得关注的股票：

1.吉宝企业旗下的吉宝岸外与海事（Keppel O&M）与岸外钻井公司Borr Drilling签订修正和重新陈述的框架契约，加速交付三座钻油平台并延后另外两座的交付。吉宝岸外与海事将提早收到更多现金付款，减低它对Borr Drilling的整体财务风险。

2.贤能集团（LHN Limited）间接独资子公司LHN Space Resources在淡滨尼工业弯（Tampines Industrial Crescent）租下一个工业房地产Space @ Tampines。该房地产有59个单位，租约为期三年零11个月。房地产的业主是豪利控股（Oxley Holdings）持股七成的Oxley Bliss公司。

3.许兄弟（Koh Brothers）发行1050万元票据，票息率定于6.5％，票据将在2026年到期。

4.高力控股（Colex Holdings）和鋐枟（Bonvests Holdings）星期四早上开市前申请暂停交易，表示之后会宣布消息。