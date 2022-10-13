漏税烟藏鱼货走私进我国 四男判监罚款

（早报讯）从印度尼西亚订购漏税香烟后，安排印尼渔船将香烟藏在鱼货里走私到新加坡，24岁新加坡籍男子过后还找了两人帮忙取货和送货，最终计谋被识破锒铛入狱。

默罕默德里法义（Muhammad Rifa'ie）星期二（10月11日）承认抵触一项关税法令，以及两项贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令（CDSA）罪名后，被判坐牢26个月18天。

新加坡关税局和新加坡警察部队星期三（12日）发出联合文告说，关税局人员2021年4月22日在大巴窑金吉阁的多层停车场展开执法行动，突击检查一辆装有数个箱子的罗厘。当局从箱子内搜出共1420条漏税香烟，一名31岁新加坡籍男子刘金关（音译）因涉案被逮捕。

进一步调查发现，刘金关、默罕默德里法义和新加坡籍男子阿都拉欣（60岁），以及一名印尼籍男子加斯尼（43岁），属于一个从印尼走私漏税香烟到新加坡售卖的犯罪团伙。

首先，默罕默德里法义向一名印尼男子订购漏税香烟，再由一艘印尼渔船的船长加斯尼将漏税香烟藏入不同的箱子内，再混入鱼货里，借此瞒天过海。加斯尼通过海路抵达裕廊渔港后，阿都拉欣会则“货物”卸下，搬运到刘金关驾驶的罗厘上，再由后者送货。

此外，默罕默德里法义也涉及另一起案件被商业事务局调查。调查显示，默罕默德里法义的银行账户在2021年4月30日至5月1日，从一个户头中分批收到共8200元转账。同一时间，他也将4000元分批转回给同一个户头。由于默罕默德里法义无法说明这些款项的来源，因此触法。

另外三人早前已被定罪，分别被判坐牢和罚款。