新传媒艺人吴劲威酒驾 认罪判罚6500元吊照三年

（早报讯）新传媒艺人吴劲威被控酒驾，他独自出庭认罪，被判罚款6500元，以及吊销驾驶执照三年。

28岁的吴劲威面控时全程低头，随后求情说：“我知道这可能毁了我的前途，也可能伤害其他人。”

吴劲威面对一项酒驾罪名，指他于2022年9月7日凌晨2时37分，在阿裕尼路酒驾。他当时呼出的100毫升气体含有81微克酒精，超出限定的35微克。

庭上揭露，他在案发前一天傍晚7时许，在黄金大厦（Golden Mile Tower）一带的餐馆用餐，随后在附近酒吧喝下四五杯酒。他在凌晨1时许离开，驾车回家途中被交警拦截，揭发此事。

控方指出，吴劲威没有前科，要求法官判他罚款6500元以及吊销驾驶执照。

吴劲威在15岁时凭5频道电视剧“Fighting Spiders”出道，曾被提名《红星大奖》最佳新人、最佳男配角，以及入围《红星大奖》30大最受欢迎男艺人。

新传媒发言人回复《联合早报》询问时说，公司已与吴劲威沟通，接下来将继续辅导他，并对他采取内部行动。

发言人说，吴劲威对他的行为感到深深懊悔，并为这次的错误道歉，保证此事不会再重演。

发言人强调，新传媒绝不容忍任何违法的行为，也时刻提醒旗下的艺人，因为粉丝和公众视他们为榜样，艺人应当谨慎行事。