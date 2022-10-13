职总平价推新计划 每月50种生活必需品不涨价

（早报讯）为减少消费者对物价上涨的担忧，职总平价超市推出“天天超值天天省”计划，每月指定的50种生活必需品价格保持不变。

职总平价集团星期四（10月13日）发文告说，在“天天超值天天省”（Greater Value Every Day）计划下，将提升现有的“平价天天省”（Everyday Low Price）计划，同时推出新的“平价超低价”（Price Drop Buy Now）计划。

“平价天天省”下来每个月会在超过500种热门生活必需品中选出50种，保持价格不变。每一轮的50种必需品名单将在每月的最后一个星期四公布。

在新的“平价超低价”计划下，职总平价会为指定商品提供最高半价的折扣，促销持续一周。每一轮的指定用品及折扣将在每个星期四公布。

另外，消费者也可继续在职总平价享受以下折扣：

建国一代（星期一和星期三，3%折扣）

立国一代（星期三，3%折扣）

社保援助计划蓝卡（星期四，3%折扣）

60岁以上年长者（星期二，2%折扣）

职总平价集团总裁查瓦拉（Vipul Chawla）说，当前的经济环境充满未知，集团理解消费者对生活费上涨的担忧。“虽然通货膨胀导致营运成本增加，但集团仍会不遗余力，确保生活必需品维持在合理的价格。”