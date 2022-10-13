投资者静待美国通胀数据 本地股市星期四早盘跌逾1％

（早报讯）美国公布最新的通货膨胀数据之前，投资氛围保持低迷，本地股市星期四（10月13日）早盘跌逾1％，是表现最差的区域股市之一。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌35.84点或1.16％，报3047.35点。整体股市交易量7亿零910万股，交易总值5亿7465万元。全场有141只上升股，下跌股有270只。

海指30只成份股多数下跌，领跌的DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和新加坡交易所（SGX）分别跌5.56％和3.82％，报2.21美元和8.81元。新电信（Singtel）是唯一上涨的成份股，上升0.4％至2.49元。

区域股市方面，主要股市都呈下跌趋势，其中日本、香港、韩国、马来西亚和台湾分别下跌0.46％、0.93％、1.04％、0.16％和1.29％。

纽约对冲基金公司Alpine Woods Capital Investors的亨特（Sarah Hunt）指出，比起联储局的会议纪要，市场更关注星期四即将公布的通胀数据。虽然会议纪要关于调整升息步伐的表述给市场带来一点安慰，但考虑到迄今的加息速度很快，市场不应该贸然预测加息步伐可能放缓。

明尼阿波利斯（Minneapolis）联储银行行长卡什卡里（Neel Kashkari）说，在通胀压力持续的情况下，联储局放宽货币政策的可能性很低。经济师预测，9月核心消费价格指数（CPI）同比升幅将达到四十年高位。