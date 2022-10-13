吉宝基础设施正能耗大厦开幕 造能比耗能多出至少15%

（早报讯）吉宝基础设施（Keppel Infrastructure Holdings）旗下建筑Keppel Infrastructure @ Changi升级为更严格的新绿色建筑标志白金奖（BCA Green Mark Platinum）下的本地第一座“正能耗”（positive energy）大厦，所制造的能源比消耗能源多出至少15%。

国家发展部长李智陞星期四（10月13日）为该座改头换面的绿色建筑，主持了开幕仪式。吉宝集团总裁卢振华和吉宝基础设施总裁林裕玲也出席了仪式。

在活动中，吉宝基础设施也宣布两项分别与美敦力（Medtronic Singapore）和新翔集团（SATS）签订的合作备忘录，提供服务期间将取得约1亿元的总潜在价值。

位于樟宜商业园内的Keppel Infrastructure @ Changi大厦，附属于集团旗下吉宝区域供热供冷公司（Keppel DHCS）的樟宜区域供冷系统工厂，建于2013年，地段面积为1.06公顷。

这项加速进行的改造工程2021年底启动，今年5月竣工。

工程包括提升高效空调和机械通风系统，以及安装智能传感器、LED照明、电动汽车充电基础设施和广阔的垂直绿化。

屋顶和建筑立面安装超过4000平方米的光伏（PV），预计每年可产生约60万千瓦时的可再生能源，是建筑能耗的两倍多。减少的碳排放量相当于种植7000棵树。