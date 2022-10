杨莉明：当局将助业者加强5G相关技术培训

(早报讯)为增加本地5G技术专业的人力,当局将加强与业界的合作为职员提供再培训。资讯通信媒体发展局也将征集提案并成立多个培训伙伴联盟,指定培训伙伴将会协助雇主对资讯通信人员进行再培训。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期四(10月13日)上午在5G学习节致辞时做出上述宣布。

在未来三至五年内,高新技术发展趋势将影响包括5G与物联网(IoT)、云计算、人工智能与分析等多个对员工有较高技能要求的领域,这将促使软件工程、云端与移动、人工智能与分析三个领域的技能需求增加。

为了帮助资讯通信业员工保持竞争力,资媒局推出资讯通信工作转型蓝图(The Jobs Transformation Map for the Information and Communications),提升科技产业人员的工作技能。

杨莉明说,在俄乌战争和黑客袭击的影响下,互联网形势越来越复杂。“塑造‘可信的连接’变得比以往更为重要。我们需要信任,相信我们的数码基础设施是安全且有弹性的。我们也须管理网络风险,全面落实数码安全。”

自2020年11月以来,已有来自超过450间企业的7000名员工通过5G与电信学院(5G & Telecoms Academy)完成相关技能培训。