涉义顺弑父案 青年面审丧气：判什么没区别

（早报讯）儿弑父一案星期四（10月13日）早上过堂，19岁被告面审时垂头丧气地说：“判什么都没区别……”

《新明日报》连日报道，谢杰凯（19岁）涉嫌在本周一（10日）晚上7时左右，在义顺4道第653座组屋谋杀父亲谢伟德（47岁）。

谢杰凯星期三（12日）被控，案件星期四早上过堂，代表律师苏呢尔提出申请，要求警方让他和被告会面一小时。

主控官反对申请，指调查至今还不满三天，警方还有很多调查工作还未完成，包括将被告押回现场蒐证及重组案情。

律师说，他见被告并不会影响调查，只是想让被告知道他有什么法律权利，毕竟他只是名“未成年的19岁孩子”。

主控官说，他们不会反对让律师通过调查官将解释法律权利的宣传单交给被告，律师现阶段没有任何法律依据能够和被告会面。

法官驳回申请后，通过视讯面审的被告说，他想要说关于自己的“人生”。

被告说，他想做出一个“不合理的要求”，指他已将所有证据交给警方，已竭尽所能配合调查。他垂头丧气地说：“但其实我觉得你们最终判什么，对我的人生都没太大区别。即便是减控后判我终身监禁……”

被告还没把话说完就被法官打断。法官指被告不该在现阶段做出这种发言，至少得等调查结束后，再和律师会面时说。被告最终低着头被押走，案件将在下周四（20日）过堂。

谋杀若罪成，被告将面对死刑。(人名译音）