不满她手脚慢 女雇主涉动手打女佣

（早报讯）不满女佣手脚太慢，女雇主被指动手打她，女佣逃警局报案。

58岁的阿妮（Arni Binte Moani）面对五项蓄意伤人的罪行，指她在2020年3月到11月之间打女佣，踢背、踢脚、用汤勺打背、捏她以及打头。

被告不认罪，控方针对她其中一条控状进行审讯，传召受害人乐妮、被告的另一名女佣阿妮丝、为受害人录口供的警员等出庭供证。被告是辩方唯一的证人。

根据控方的结案陈词，受害人供证说，2020年11月18日早上，她、被告和另一名女佣阿妮丝赶着准备要送到雇主朋友摊位售卖的食物。

被告嫌她手脚慢，一再催促，女佣却顶嘴说“嫌我慢就送我回印度尼西亚”，气得被告动手打她的头和右眼。

被打后，女佣不敢吭声，继续工作，越想越不对，担心被告今后会变本加厉，所以什么也没拿就逃跑。

她本想到人力部举报，但搭德士后无法跟司机沟通，司机便把她送到警局，她就这样报警。

另一名女佣阿妮丝供证时证实，目睹受害人被打，还上前劝阻。

被告虽然承认生气，但称自己没有打人，只是骂她而已。她还反指阿妮丝撒谎是为了要换雇主，受害人撒谎则是要她把自己送回家。

法官做出裁决前说，阿妮丝身为局外人，是个可信的证人。针对女佣的伤，他也觉得女佣没有理由撒谎，辩方也没有证据证明她是自己有意或无意弄伤的。

法官最终裁定她罪名成立，案展11月15日下判。