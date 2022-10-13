蚬壳与百胜汽油宣布合资 扩展中小企业车队卡业务

（早报讯）蚬壳东方石油公司（Shell Eastern Petroleum）与百胜集团（Prime Group）旗下百胜汽油公司（Best Petrol Holdings）宣布合资，巩固和扩展中小企业车队卡（fleet card）业务。

百胜汽油公司星期四（10月13日）的文告说，双方已同意把在燃料卡和车队管理业务的10年合作关系提升到新的水平。蚬壳和百胜汽油将合资经营百胜汽油与柴油有限公司（Best Petrol & Diesel Supply Pte Ltd），以巩固和扩展它们在有车辆燃料需求的中小企业市场的客户基础。

蚬壳将买入合资公司的45％股权，而百胜汽油公司则持有其余股权并继续负责这家合资公司的营运。这项合资交易预期将在本月内完成。

文告指出，合资公司为超过2万个中小企业服务，是新加坡最大的车队卡业者之一。蚬壳目前的中小企业客户，将转移到这家合资公司。在接下来几个月，在把客户转移到合资公司之前，蚬壳将先通知受影响的客户。合资公司旨在通过百胜汽油与柴油公司对本地出行行业景观和中小企业需求的丰富经验和深度了解，为新加坡中小企业提供更好的服务。

随着蚬壳的这项投资，合资公司可能扩展业务至其他亚洲市场，以新加坡中小企业市场为起点，把握亚洲巨大的增长机会。