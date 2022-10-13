新航与塔塔谈商 可能整合Vistara和印度航空

（早报讯）新航（SIA）透露正在和印度塔塔集团（Tata Group）秘密商谈可能的交易，旨在深化双方现有的伙伴关系，并可能包括Vistara和印度航空公司（Air India）的潜在整合。Vistara是新航和塔塔合资的印度全面服务航空公司，印度航空则是塔塔集团今年初收购的航空公司。

新航星期四（10月13日）闭市后发布消息说：“依照新航的多中心战略，新航目前正与塔塔谈商，探讨有关Vistara和塔塔的子公司印度航空的证券的潜在交易。这些谈商旨在深化新航与塔塔之间现有的伙伴关系，并可能包括Vistara和印度航空的潜在整合。”

新航持有以新德里为总部基地的Vistara的49％股权，其余股权归塔塔集团。Vistara于2013年成立。印度国内和国际航空交通量预期在今后10年将倍增。根据新航，在印度的航空公司持有股权，是新航集团的多中心战略不可或缺的一部分，让它能取得重要营收来源，辅助新航在新加坡的强大中心。

新航文告说：“有关谈商仍在进行中，双方尚未敲定最终条款。这些谈商是否将（a）签订任何最终协议或（b）实现或完成潜在交易，并没有任何确定性或保证。即使交易得以达成，它也须满足一些条件，包括获得有关监管部门的批准。”

上个月底，已有媒体报道新航与塔塔集团讨论把Vistara和印度航空合并之事。

新航星期四股价持平于5.03元，处于今年3月以来最低。