人力部成立跨机构工作小组 改善工作场所安全

（早报讯）人力部成立跨机构职场安全工作小组，在各领域寻找和落实能降低工作场所致命和受伤率的战略，也会与企业接触，加强它们对工作场所安全和卫生的重视。

人力部星期四（10月13日）发文告指，成立工作小组是人力部宣布的高度安全戒备期的一部分，将同主要领域深入讨论，寻找强化安全的额外策略。

小组已在星期三（12日）完成第一次会议，人力部指出所落实的针对个别领域的策略将辅助人力部的跨领域战略，显著降低工作场所的致命和受伤率。

小组将定期开会，并同主要的利益相关者和专家进行讨论，并在2023年第二季度提供最新消息。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈将担任工作小组主席，小组其他成员包括永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪，以及贸工部政务部长陈圣辉。

由海内外行业专家所组成的小组也将为工作小组提供建议，提供新视角来加强跨部门工作场所安全。有关专家小组的更多详情将在之后公布。

扎吉哈说：“这个跨机构工作小组将在实现工作场所安全和卫生的目标方面发挥重要作用。除了人力部的高度安全戒备期和其他措施之外，我们还需要行业层面的措施以考虑到每个行业独特的运营环境和风险。这么一来，我们才能采取可持续且长期的措施，全面改善工作场所的安全。”