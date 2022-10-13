涉欺诈或充当钱骡 21男女将被控

（早报讯）因涉嫌欺诈或充当钱骡被捕，21名男女将于星期五（10月14日）被控上法庭。

警方发文告说，这群年龄介于18至46岁的18男三女，涉及包括求职、电子商务、借贷和假赌博平台等骗案，被指犯下欺诈、洗黑钱、协助未经授权获取电脑资料，以及无照提供支付服务等罪行。

根据文告，他们涉嫌将银行户头以高达1000元的价格，出售或租借给犯罪团伙；或协助犯罪团伙进行银行转账和提款。一些人则相信欺骗银行，借此开设银行户头，再将自动提款卡及网络银行（iBanking）的PIN码转交给团伙。

其中一名嫌犯甚至被指出售SingPass证件，用以创建新的银行户头。

根据刑事法典417节条文，欺骗罪名一旦罪成，将面对坐牢最长三年和罚款；洗黑钱罪名一旦成立，将面临最长10年监禁，最高50万元罚款，或两者兼施；未经授权获取电脑资料一旦罪成，可面对坐牢最长两年，或罚款，或两者兼施；无照提供支付服务一旦罪成，可面临最高12万5000元罚款，或最长三年监禁，或两者兼施。

警方严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法严惩。

公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。