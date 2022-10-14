（早报讯）美国公布最新的通胀数据后，美国隔夜股市星期四（10月13日）低开高走，刚开始遭市场大量抛售，后来却出现强劲的技术性回弹。

标普500指数、纳斯达克指数和道琼斯工商指数分别上扬2.6％、2.23％和2.83％。

美国劳工部星期四公布的数据显示，不包括食品和能源的核心消费者价格指数在9月同比上涨6.6%，为1982年以来的最高水平；环比则连续第二个月上涨0.6%。美国9月整体CPI环比上涨0.4%，同比则上涨8.2%。

Briefing.com分析师奥黑尔（Patrick O'Hare）指出，美国通胀数据出炉后，市场一开始因反射反应（knee-jerk reaction）而抛售股票，通胀数据虽然令人失望，但考虑到其他最近发布的经济报告，这次的通胀数据也并不令人震惊。

受美国股市涨势的推动，亚太股市星期五（10月14日）开盘齐欢腾，日本股市大涨2.26％，韩国和澳大利亚股市分别涨1.8％和1.68％。

新加坡海峡时报指数星期四下跌42.74点或1.39％，闭市报3040.45点。

以下是星期五值得关注的股票：

1.新加坡航空公司（SIA）透露正在和印度塔塔集团（Tata Group）秘密商谈可能的交易，旨在深化双方现有的伙伴关系，并可能包括Vistara和印度航空公司（Air India）的潜在整合。

2.ESR乐高房地产投资信托（ESR—Logos REIT）获得71亿日元（约6900万新元）贷款设施，用作资助收购项目以及一般营运资本用途。

3.史丹福置地（Stamford Land）闭市后发布盈利预警，表示由于英国伦敦的投资房地产的公允值出现亏损，并蒙受外汇亏损，集团预计在2023财年上半年蒙损。

4.铭泰国际（Metech International）闭市后披露，基于商业考量，集团与Jurong Barrels & Drums Industries早前达成的合资公司协议已终止。双方原本是要在本地合资一家公司，探讨在全球提供环境服务，首先要针对中国的水处理领域。