杜克大学与国大再续约五年 合作发展杜克—国大医学院

（早报讯）美国杜克大学与新加坡国立大学更新合作协定，下来五年继续协作发展杜克—国大医学院，促进医学教育和研究。

杜克—国大医学院由国大和杜克大学联办，自2005年成立，收生对象是已考获其他学士学位的学生，旨在栽培医生、临床科学家和研究人员。国大和杜克大学约每五年续约，这是双方第三次更新合约。

国大和杜克大学星期五（10月14日）发文告说，续约仪式于美国时间星期四（10月13日）在杜克大学举行，由杜克大学校长普赖斯教授（Vincent E. Price）和国大校长陈永财教授等签订。

文告引述普赖斯教授说，杜克—国大医学院是杜克大学其中一个最成功的海外协作项目，集合两所顶尖大学在医学、研究和创新的强项。这项协作丰富了杜克社群，也通过教员和学生的交换计划扩大大学的专长。双方推出的研究协作项目资金将进一步强化双方研究人员的合作，推动转化和临床研究工作。

陈永财教授也指出，杜克—国大医学院以创新的教育和研究，栽培临床学家和研究人员。医学院通过新颖的教学法，为学员提供跨学科的教育，支持新加坡的医疗系统。

冠病疫情期间，杜克—国大医学院的专家也开创新研究，包括发明首个能快速测探冠病中和抗体的血清检测盒cPass。

为了应对医疗的未来需求，杜克—国大医学院今年也把社会处方（social prescribing）融入第一年教学课程中，让学生更早进入社区接触病患。

杜克—国大医学院董事会主席吴友仁指出，杜克—国大的成就及名声反映学院教育模式具吸引力。通过与海内外伙伴的合作，杜克—国大将继续在医疗研究和创新工作上发挥领导角色。