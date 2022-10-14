艺校女生失踪案 男子认放火烧尸监26个月

（早报讯）涉谋杀艺术学院19岁女生，男子称女生嗑药丧命，担心被牵连而将尸体运往榜鹅偏僻处，挖洞烧尸再掩埋。

阿赫马德·达尼尔（37岁，Ahmad Danial Mohamed Rafa’ee）早前被控谋杀罪名获判无事省释，他星期五（10月14日）承认弃尸等四项罪名，另外两项罪名交由法官考虑后，判监26个月。

拉萨尔艺术学院一年级学生张玮凌（19岁，洋名Felicia）2007年6月30日失踪，警方13年后重启案件，并在2020年12月逮捕被告阿赫马德·达尼尔（Ahmad Danial Mohamed Rafa’ee），随后以谋杀罪名提控。

庭上揭露，被告案发时是一名图像设计师，而同伙拉吉尔以及张玮凌都是拉萨尔艺术学院的学生。

被告声称，三人在2007年6月30日参加一场派对后，到了拉吉尔的家，并吃了摇头丸。被告称张玮凌不知何故暴毙，他和拉吉尔担心吸毒一事被发现，决定弃尸。

两人将张玮凌的尸体藏在一个纸箱内封起来后，拖着纸箱乘搭德士到了当年的榜鹅24乡道（Punggol Track 24），找了僻静的地点挖了一个洞，然后把纸箱丢进洞口内，接着找来汽油淋在纸箱上点火，等火势烧完后再将洞掩埋。

由于被告日前已经还押一年半，他料在星期五（14日）就能够假释出狱。