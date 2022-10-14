巴刹恢复卖鲜鸡 摊贩：价涨销量没增加

（早报讯）时隔四个多月，本地巴刹再次售卖新鲜肉鸡，但生意并未因此增加。受访摊贩说，由于鸡肉价格上涨10%至20%，大多顾客纷纷选择购买其他肉类。也有不少摊贩指出，星期五（10月14日）恰逢观音出家日，生意甚至比平日惨淡。

马来西亚星期二（10月11日）起分阶段恢复活鸡出口，本地巴刹星期五（14日）开始售卖肉鸡。但由于供应量不充足，加上无法确定公众对肉鸡的接受度，大多摊贩将进货量减少三至五成。

《联合早报》记者星期五早上7时走访多个巴刹时发现，售卖鲜鸡肉摊位未出现人龙。

义顺忠邦城湿巴刹有五个鲜鸡肉摊，在这里经营鸡肉摊23年的林丽丽（60多岁）受访时说：“今天的生意没有比较好，可能很多人已经习惯吃更便宜的冷冻鸡了。”

每只鸡涨价约4元售12元

她说，由于马来西亚肉鸡供应量减少，因此摊位的进货量也减少近一半。通货膨胀也导致一只鸡的进口价从禁止出口前的约10元涨至12元。

同样在忠邦城湿巴刹售卖鲜鸡肉的陈姓摊主（55岁）说：“我的进货量较少了30%至40%，先试一试水温。今天生意不好，可能因为是观音出家日，很多人吃素或去庙宇祭拜。”

宏茂桥4巷第628座巴刹的鲜鸡摊位，人潮与平日差不多，没有因为恢复售卖肉鸡而增加。（ 卓祾祎摄）

宏茂桥4巷第628座巴刹共有七个鲜鸡摊位，只有一个摊位有四至五人的队伍，其他摊位则较为冷清。

出现队伍摊位摊主梁莉莉（58岁）告诉记者，人潮与平日差不多，没有因为重新售卖肉鸡而增加。

她也透露，今年年初一只肉鸡的售价介于6元至8元，如今上涨到10元至13元。“这与甘榜鸡相比，只便宜约2元，因此大多顾客可能还是会继续购买甘榜鸡。”

洪云秋（40岁，餐厅业）每星期会与妻子去巴刹一至两次买食材，对于肉鸡售价调高，他感到十分意外。

他说：“肉鸡的价格比之前高出40%至50%，一只鸡从8元涨到至少12元。接下来，我们可能会减少吃鸡肉的次数，改为吃猪肉。”