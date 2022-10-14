受美股强劲走势带动 海指星期五早盘涨近1％

（早报讯）受隔夜美国股市的强劲走势带动，本地股市星期五（10月14日）早盘高开高走，亚洲股市也全线上扬。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨30.09点或0.99％，报3070.54点。整体股市交易量7亿5151万股，交易总值4亿6409万元。全场有259只上升股，下跌股有168只。

占海指权重最大的本地三只银行股星期五上午全面上涨，星展集团（DBS）的涨势最凌厉，大涨2.08％至33.31元。华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）分别涨1.21％和1.53％，报11.73元和26.55元。

区域股市方面，主要股市都呈涨势，其中日本、香港、深圳、韩国和台湾分别上涨3.55％、3.45％、2.12％、2.62％和2.95％。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说，美国9月份通胀数据出炉后，美国股市在开盘时一度下跌超过2％，但很快就逆势回弹。

他说，尽管美国最新的通胀数据比预期高，亚洲股市星期五仍跟随美国股市的强劲走势高开。海指过去两天跌破3090点关键水平，遭市场大量抛售，这两天共跌了2.1%。

“从技术分析来看，海指星期四跌破200周移动平均线，但星期五开盘时回升至这个水平上方。展望接下来的走势，海指预计在3040点至3060点区间找到支撑位。投资者也将密切关注美国今晚将公布的零售销售数据和消费者信心报告，以及本周末即将开跑的中共20大。”

另一方面，我国今早发布第三季国内生产总值（GDP）初步预估数据以及货币政策声明。

我国今年第三季经济同比增长4.4％，增速略逊于前一季的4.5％，但优于市场预测。新加坡金融管理局决定让新元一次过升值，以抑制未来几个季度的物价上涨压力。