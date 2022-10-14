国大医院明年推出儿科健康项目 为低收入家庭孩童提供预防保健

（早报讯）国大医院邱德拔—国立大学儿童医疗中心明年将推出新的社区儿科健康项目，为低收入家庭孩童提供预防保健、发育检查和早期介入等服务，预计下来两三年会有200至300名学前孩童受惠。

国立大学医学组织星期五（10月14日）发文告说，这个名为HEADS-UPP的新项目将结合保健卫生、社会工作和高素质的学前教育，并与家长和社区紧密合作，为弱势家庭孩童建立一个强有力的支持体系。

新项目将包括妇女心理健康评估、远程牙科服务，通过发育检查识别有健康风险的孩童，以及采用OneNUHS儿科聊天机器人（chatbot），为家长、社工和学前教师提供健康教育资源。

儿童医疗中心也会与保健促进局、国家图书馆管理局和社会及家庭发展部合作，除了捐赠书本和玩具给孩童，低收入家庭和医学院学生也会联合出版健康食谱。

国大医学组织指出，HEADS-UPP项目其实源自国大医院与“关怀之圈”（Circle of Care）2017年合作展开的试点计划。这项试点计划通过具针对性的综合模式，从上游提供儿科预防护理，包括体检和健康教育等服务。

国大医院儿科部门于1962年成立，并在2010年易名为邱德拔—国立大学儿童医疗中心，如今是新加坡唯一进行儿科洗肾和肝肾移植的医院。过去60年来病患克服逆境的励志故事，都收录在儿童医疗中心出版的纪念册《关怀儿童健康六十载》。

卫生部长王乙康星期五在邱德拔—国立大学儿童医疗中心的60周年庆仪式上致辞时说，我国在1960年代着重于解决婴儿死亡率和母子营养不良的问题。如今，婴儿死亡率已从每千名初生婴儿有34.9人死亡，大幅降至去年的1.8个，为全球最低之一。

“我们正在研究母子健康，以了解如何通过改善饮食和睡眠，以及接触语言，将孩童的潜力发挥到极致。”