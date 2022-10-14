知名猪什汤创办人去世 孙誓守老字号

（早报讯）中峇鲁许兄弟猪什汤创办人去世，目前掌舵的孙子称爷爷传授的技艺犹如“降龙十八掌”，誓不让60多年的美味失传。

许兄弟猪什汤曾在2019年、2020年和2022年获得米其林必比登推介，是在中峇鲁熟食中心的知名摊位，那一带的饕客相信对这个老字号并不陌生。

许兄弟猪什汤星期三（10月12日）在脸书（前称“面簿”）发出令不少熟客伤心的消息，称摊位第一代掌门人许其潮已经离世，享年84岁。

许其潮的二儿子许绍海（61岁）和孙子许汉泉（34岁）是许兄弟猪什汤的第二代和第三代掌门人，两人星期四（13日）晚上在停柩处受访，绘述许其潮生前点滴。

许绍海说，父亲起家不易，17岁就推着推车，1955年开始在中峇鲁卖猪什汤。为了省钱，许其潮不买火炭，当时四处捡木板生火煮汤。

“他早上在永发街卖，下午去英云街，那时一碗才卖一角钱，一天也赚不到几块钱。”

1968年，许其潮迁入中峇鲁熟食中心开档，不用再东奔西跑，而是专心在熟食中心与弟弟经营猪什汤生意。

随着两兄弟年纪渐长，摊位先是在2008年交给许绍海，孙子许汉泉则是在2015年接手掌舵。

技艺如“降龙十八掌”

许汉泉说，爷爷从烧木板煮汤到在熟食中心落脚，生意一路薪火相传60余年非常不简单，自己也会努力找出第四代传人。

“这就好像学了一套‘降龙十八掌’，我不能让爷爷的汤失传，怎样都要传给下一代。”