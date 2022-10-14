政府再拨15亿元应付生活费上涨 250万名成年新加坡人可获最多500元

（早报讯）政府在现有的多项配套之外，再推出15亿元援助配套帮助新加坡家庭应对通胀，这笔钱来自财政盈余，不必动用储备金，这包括250万名新加坡公民可获得的一次性300至500元生活费特别补助。

副总理兼财政部长黄循财星期五（10月14日）在记者会上，宣布推出新的15亿元援助配套，为中低收入群体提供更多生活费上的援助。

其中，生活费特别补助将提供给在明年达21岁或以上的新加坡人，他们在2022估税年的估税入息不能超过10万元，并且拥有不超过一个房产。这笔补助将在12月发放。

黄循财说，这几轮的援助可帮助低收入家庭完全抵消今年平均的生活费上涨，也会抵消中等收入家庭过半的生活费涨幅。

这次推出的援助包括：

一、250万名符合条件的成年新加坡公民，可获高达500元生活费特别补助。

二、每户新加坡家庭可获额外100元社理会邻里购物券，即到了明年1月，每户本地家庭将共获300元邻里购物券。这些购物券一半可用在邻里商铺，一半可用在参加计划的超市。

三、发放60万张各值30元的公共交通补助券，给家庭人均月入不超过1600元的本地居民家庭。

四、教育部将调高申请教育援助计划的家庭收入和人均收入顶限，并在2023学年增加全职工艺教育学院学生的助学金。